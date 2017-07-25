СМИ: более 10 китайских клубов могут не сыграть в сезоне-2017/18 из-за долгов

ТАСС, 25 июля. Тринадцать клубов элитного дивизиона чемпионата Китая, в том числе "Шанхай СИПГ" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в составе которых выступают бывшие футболисты "Зенита" Халк и Аксель Витсель, могут не выступить суперлиге в сезоне-2017/18 из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

По его данным, клубы должны погасить задолженности по зарплате и бонусам игрокам до 15 августа и отправить подтверждение в Китайскую футбольную ассоциацию. В противном случае команды не будут допущены к турниру. Всего газета сообщила о проблемах в 13 клубах суперлиги и пяти командах второго и третьего по силе дивизионов чемпионата.

Ранее ассоциация обвинила клубы в огромных финансовых затратах на зарубежных футболистов и предприняло ряд обеспечительных мер. В частности, был ужесточен лимит на легионеров, согласно которому в стартовом составе на поле могут находиться максимум три иностранца. Кроме того, был введен налог на роскошь: если клуб приобрел иностранных футболистов более чем за €5,9 млн, то он должен выплатить ассоциации равную трансферу сумму.