Борзаковский: российские легкоатлеты на ЧМ могут завоевать шесть-семь медалей

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Лондоне могут завоевать шесть-семь медалей. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Аккредитации на турнир также получили 12 лиц, которые будут сопровождать спортсменов.

"Еще не гарантирован стопроцентный выезд всех ребят с учетом того, что документы на получение виз еще находятся на рассмотрении. Если все 19 человек едут, то можно рассчитывать на 6-7 медалей", - сказал Борзаковский.

По поводу своего присутствия на чемпионате мира он сообщил, что сможет поехать на турнир, если получит приглашение от организаторов. "Планирую приехать, если IAAF пришлет приглашение, а так на птичьих правах. Спортсмены едут с тренерами, я им ничем помочь не смогу. Как тренер я буду там не нужен, проситься не хочу", - подчеркнул Борзаковский.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.