Колобков: российские легкоатлеты способны показать высокий результат на ЧМ

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НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены способны показать высокий результат на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Допуск к участию в чемпионате мира получили 19 российских легкоатлетов, чьи заявки были одобрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
"Среди тех, кто будет участвовать в чемпионате России и чемпионате мира наши лидеры - Ласицкене, Шубенков, Шкуренев. Надеемся на них, результаты их в этом сезоне после того, как они получили право выступать, достаточно высоки. И позволяют надеяться на успешное выступление и на чемпионате России, и на чемпионате мира", - сказал министр спорта.
Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было приостановлено в IAAF в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.