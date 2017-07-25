Россиянин Суханов стал чемпионом Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета

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ТАСС, 25 июля. Россиянин Никита Суханов завоевал золото чемпионата Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Европейское первенство по стрелковым видам спорта проходит в Баку.
В финале Суханов набрал 33 очка. Второе место занял эстонец Питер Олеск (30), третье - немец Кристиан Ритц (24).
Для сборной России золотая медаль Суханова стала второй на турнире. Ранее Виталий Фокеев стал первым в стендовой стрельбе в дабл-трапе.
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.