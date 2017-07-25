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Россиянин Суханов стал чемпионом Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета

Спорт
25 июля, 15:07 UTC+3 ТАСС

Второе место занял эстонец Питер Олеск

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июля. Россиянин Никита Суханов завоевал золото чемпионата Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Европейское первенство по стрелковым видам спорта проходит в Баку.

В финале Суханов набрал 33 очка. Второе место занял эстонец Питер Олеск (30), третье - немец Кристиан Ритц (24).

Для сборной России золотая медаль Суханова стала второй на турнире. Ранее Виталий Фокеев стал первым в стендовой стрельбе в дабл-трапе.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.

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