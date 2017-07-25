Колобков рассчитывает, что к 2018 году членство ВФЛА в IAAF будет восстановлено

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НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков рассчитывает на то, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будет восстановлено к началу 2018 года. Об этом он заявил на встрече со спортсменами.
Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"В сентябре ожидается мониторинговый визит WADA, на совете директоров этой организации будет рассматриваться ключевой вопрос, который будет влиять на соответствие и восстановление ВФЛА в IAAF", - сказал Колобков.
"Надеюсь, что к началу 2018 года ВФЛА эти права получит и к концу года наши спортсмены смогут полноправно участвовать в соревнованиях. Дмитрий Шляхтин [президент ВФЛА] рассказывал, что дорожная карта практически вся выполнена", - добавил он.
Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением ВФЛА.