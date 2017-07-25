Шубенков удивлен, что Болт так рано решил завершить карьеру

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков удивлен, что восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира в ямайский спринтер Усэйн Болт решил завершить спортивную карьеру после чемпионата мира в Лондоне. Об этом он рассказал журналистам.

Для 30-летнего спринтера стартующий 4 августа чемпионат мира будет последним турниром в карьере .

"Болт - персонаж феноменальный. Удивительно, что он решил заканчивать, поскольку по возрасту еще не старый. Он символизировал целую эру в легкой атлетике и грустно, что она заканчивается. Но его понять можно, ведь он выиграл все, что можно, к чему ему еще идти, у него все есть", - сказал Шубенков.

"Селфи? Я к нему что-то боюсь подходить, я один раз фотографировал того, кто хотел сфотографироваться с ним. В принципе, к нему довольно сложно подойти - он очень популярный персонаж. Он себя всегда ведет так, как и на камеру", - добавил он.

Шубенков также выступит на чемпионате мира. Допуск к турниру имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).