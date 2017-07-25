Мутко: стадион ЧМ-2018 "Волгоград-Арена" готов на 70%

ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Готовность стадиона "Волгоград-Арена", возводящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года, составляет 70%. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, находящийся в Волгограде с инспекционным визитом.

"Сейчас наша задача - отделка, внутренние сети, газон. Видно, что стадион сейчас готов примерно на 70%, по ряду работ даже больше. Нет никаких сомнений, что этот стадион будет вовремя введен в строй. Мы рассчитываем, что это случится в период с ноября до середины декабря", - сказал он.

"Дальше мы сможем планировать здесь тестовые матчи. Как минимум мы договорились провести здесь финал Кубка России в следующем году. Это будет топовый матч. Также не исключаю, что здесь сыграет сборная страны - главная или молодежная. А в перспективе здесь можно будет смотреть игры клуба "Ротор", - добавил Мутко.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.