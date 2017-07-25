Колобков: дисквалификация Зарипова за допинг не скажется на имидже российского спорта

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Дисквалификация российского хоккеиста Даниса Зарипова за употребление допинга не принесет особых проблем для имиджа российского спорта. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Мы в нашей стране воспринимаем это (дисквалификацию за допинг) болезненно. Но это есть во всем мире. По большому счету никаких особых проблем для имиджа российского спорта тут не вижу", - сказал Колобков.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира, четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.