Колобков: дисквалификация Зарипова за допинг не скажется на имидже российского спорта

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НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Дисквалификация российского хоккеиста Даниса Зарипова за употребление допинга не принесет особых проблем для имиджа российского спорта. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.
"Мы в нашей стране воспринимаем это (дисквалификацию за допинг) болезненно. Но это есть во всем мире. По большому счету никаких особых проблем для имиджа российского спорта тут не вижу", - сказал Колобков.
Зарипов является трехкратным чемпионом мира, четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.