Точицкий избран генеральным директором клуба Континентальной хоккейной лиги СКА

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет директоров петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА избрал на пост генерального директора Андрея Точицкого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На посту гендиректора Точицкий сменил Вадима Фисько, который сложил свои полномочия во вторник по решению совета директоров.
Точицкий с июля 2016 года занимает пост управляющего директора клуба, ранее также работал генеральным менеджером клуба (2008-11, 2015-16 гг.) и спортивным директором (2011-15).