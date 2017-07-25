Точицкий избран генеральным директором клуба Континентальной хоккейной лиги СКА

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет директоров петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА избрал на пост генерального директора Андрея Точицкого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На посту гендиректора Точицкий сменил Вадима Фисько, который сложил свои полномочия во вторник по решению совета директоров.

Точицкий с июля 2016 года занимает пост управляющего директора клуба, ранее также работал генеральным менеджером клуба (2008-11, 2015-16 гг.) и спортивным директором (2011-15).