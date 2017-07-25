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Совет директоров КХЛ обсудит создание собственной антидопинговой лаборатории

Спорт
25 июля, 17:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Бывший глава лиги Александр Медведев выразил надежду, что апелляция, которую подадут магнитогорский "Металлург", "Ак Барс" на дисквалификацию Даниса Зарипова, будет тщательно рассмотрена

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Александр Медведев

Александр Медведев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о создании собственной антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС заявил первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев.

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Во вторник пресс-служба КХЛ сообщила, что допинг-проба нападающего казанского "Ак Барса" Даниса Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист, который является трехкратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"В этой ситуации мы пожинаем плоды бездействия в рамках, которые сложились в отношении антидопинговой деятельности в рамках КХЛ. В свое время обсуждался проект создания сертифицированной антидопинговой лаборатории. Ее наличие в ситуации, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено возможности работать, позволило бы не только контролировать, но и заниматься профилактикой. Эта лаборатория была бы сертифицирована, зарегистрирована и могла бы продолжать работать на фоне той ситуации, которая сложилась с РУСАДА", - сказал Медведев.

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"Сейчас, чтобы рассуждать о том, почему сочетание двух препаратов и в такой дозировке привело к такому решению, нужно быть внутри этой ситуации, иначе это будет непрофессионально и несправедливо. Я знаю лично Даниса давно, он неоднократно проходил допинг-контроль еще в ту пору, когда я был президентом КХЛ, никаких проблем не было. Поэтому я могу только удивиться появляющимся комментариями злопыхателей, которым лучше было бы помолчать в этой ситуации, потому что Зарипов - великий игрок, четырехкратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира", - добавил он.

Медведев выразил надежду, что апелляция, которую подадут магнитогорский "Металлург", "Ак Барс" и сам Зарипов, будет тщательно рассмотрена. "Дело не в заслугах хоккеиста, потому что не по заслугам определяются допинговые нормативы, правила едины для всех. Уверен, если бы такая лаборатория была бы создана, то рисков было бы гораздо меньше и такие случаи остались бы единичными", - поделился мнением собеседник ТАСС.

"Я в качестве члена совета директоров на ближайшем заседании буду ставить этот вопрос, потому что КХЛ должна иметь свой механизм контроля и предупреждения таких случаев", - заключил Медведев.

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