Арбитр Лапочкин назначен на матч третьего тура РФПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром"

ТАСС, 25 июля. Судья из Санкт-Петербург Сергей Лапочкин назначен главным арбитром на матч третьего тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским "Спартаком" и "Краснодаром", который пройдет 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Лапочкина назначены Дмитрий Жвакин и Егор Болховитин. "Спартак" примет "Краснодар" на стадионе "Открытие-Арена", игра начнется в 19:30 мск.

Матч московского ЦСКА и "СКА-Хабаровска" обслужит рефери из Санкт-Петербурга Кирилл Левников, екатеринбургского "Урала" и "Уфы" - москвич Сергей Карасев, казанского "Рубина" и тульского "Арсенала" - Владимир Москалев из Воронежа, грозненского "Ахмата" и столичного "Динамо" - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, пермского "Амкара" и "Ростова" - московский судья Алексей Николаев, столичным "Локомотивом" и махачкалинским "Анжи" - Роман Галимов из Улан-Удэ, "Тосно" и петербургского "Зенита" - Алексей Сухой из города Люберцы.