Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе

Британец Пити установил мировой рекорд в плавании на 50 м брассом второй раз за деньСпорт 25 июля, 19:28
Восстановление земель позволит островным государствам избежать затопленияСоциальная ответственность 25 июля, 19:17
Американка Ледеки стала 12-кратной чемпионкой мира по плаваниюСпорт 25 июля, 19:13
Красных чуть не плакал от усталости на ЧМ после завоевания бронзы на 200 м кролемСпорт 25 июля, 19:06
Участники конкурса "Мы строим мост": Владимир Кирюхин — инженер и поэтОбщество 25 июля, 19:05
Все смешалось в Белом доме: какие перестановки грядут в администрации ТрампаМеждународная панорама 25 июля, 19:00
Российские шпажисты завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованиюСпорт 25 июля, 18:55
Качество продуктов в Великобритании может упасть после выхода из ЕССоциальная ответственность 25 июля, 18:52
Мутко: "Волгоград-Арена" к концу июля будет готова к засеву газонаСпорт 25 июля, 18:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Сборная России в составе Екатерины Рабаи, Татьяны Барсук и Юлии Туголуковой завоевала золото в стендовой стрельбе в дисциплине трап на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.
Россиянки набрали 203 очка. Второе место заняла сборная Финляндии (199), бронза в активе французской команды (196).
Рабая, Барсук и Туголукова принесли сборной России третье золото на текущем чемпионате Европы. Ранее Виталий Фокеев стал первым в стендовой стрельбе в дабл-трапе, а Никита Суханов завоевал золото в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.