Россиянки завоевали золото в командных соревнованиях на ЧЕ по стендовой стрельбе

ТАСС, 25 июля. Сборная России в составе Екатерины Рабаи, Татьяны Барсук и Юлии Туголуковой завоевала золото в стендовой стрельбе в дисциплине трап на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.

Россиянки набрали 203 очка. Второе место заняла сборная Финляндии (199), бронза в активе французской команды (196).

Рабая, Барсук и Туголукова принесли сборной России третье золото на текущем чемпионате Европы. Ранее Виталий Фокеев стал первым в стендовой стрельбе в дабл-трапе, а Никита Суханов завоевал золото в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.