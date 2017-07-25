Мутко: подготовка Волгограда к ЧМ-2018 не вызывает тревоги

ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Подготовка Волгограда к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года не вызывает тревоги. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко по итогам инспекционного визита в город.

"Мы удовлетворены работой правительства Волгоградской области, вовлеченности его в этот проект, реализации всех обязательств. Каких-то больших вопросов мы не видим, мы видим, что проделана колоссальная работа. Впереди большая работа, все нужно завершать в этом году и переходить к операционной деятельности", - сказал Мутко.

"Волгоград для нас очень важен с точки зрения проведения чемпионата, - продолжил Мутко. - Сегодня мы посмотрели часть объектов: аэропорт, тренировочные площадки, гостиницы, базы, стадион, уличную инфраструктуру. По окончании провели большое совещание с участием губернатора и представителей федеральных органов власти, обсудили ход подготовки".

Мутко подчеркнул, что население города должно быть больше вовлечено в процесс подготовки к турниру. "Важно, чтобы вся городская инфраструктура, сфера услуг были вовлечены в процесс", - сказал он.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.