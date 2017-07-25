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Мутко: российских легкоатлетов на ЧМ будет немного, но потенциал у них хороший

Спорт
25 июля, 18:38 UTC+3 ВОЛГОГРАД

Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 25 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила к августовскому чемпионату мира немного российский спортсменов, но у команды хороший потенциал. Таким мнением с журналистами поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики. В связи с приостановлением членства федерации российским легкоатлетам запрещено появляться на соревнованиях в форме сборной или носить любые атрибуты, символизирующие российский флаг.

"Плохо, что они выступают под нейтральным флагом, но в целом у команды потенциал очень хороший у команды, - сказал Мутко. - Возьмите Машу Кучину [Ласицкене] - она выиграла 14 турниров подряд, есть еще и другие ребята, и [Сергей] Шубенков, и [Дарья] Клишина, и Анжелика Сидорова - команда очень хорошая. Их мало, но они в тельняшках, все будет нормально".

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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