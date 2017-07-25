Мутко: российских легкоатлетов на ЧМ будет немного, но потенциал у них хороший

Британец Пити установил мировой рекорд в плавании на 50 м брассом второй раз за деньСпорт 25 июля, 19:28
Восстановление земель позволит островным государствам избежать затопленияСоциальная ответственность 25 июля, 19:17
Американка Ледеки стала 12-кратной чемпионкой мира по плаваниюСпорт 25 июля, 19:13
Красных чуть не плакал от усталости на ЧМ после завоевания бронзы на 200 м кролемСпорт 25 июля, 19:06
Участники конкурса "Мы строим мост": Владимир Кирюхин — инженер и поэтОбщество 25 июля, 19:05
Все смешалось в Белом доме: какие перестановки грядут в администрации ТрампаМеждународная панорама 25 июля, 19:00
Российские шпажисты завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованиюСпорт 25 июля, 18:55
Качество продуктов в Великобритании может упасть после выхода из ЕССоциальная ответственность 25 июля, 18:52
Мутко: "Волгоград-Арена" к концу июля будет готова к засеву газонаСпорт 25 июля, 18:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 25 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила к августовскому чемпионату мира немного российский спортсменов, но у команды хороший потенциал. Таким мнением с журналистами поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики. В связи с приостановлением членства федерации российским легкоатлетам запрещено появляться на соревнованиях в форме сборной или носить любые атрибуты, символизирующие российский флаг.
"Плохо, что они выступают под нейтральным флагом, но в целом у команды потенциал очень хороший у команды, - сказал Мутко. - Возьмите Машу Кучину [Ласицкене] - она выиграла 14 турниров подряд, есть еще и другие ребята, и [Сергей] Шубенков, и [Дарья] Клишина, и Анжелика Сидорова - команда очень хорошая. Их мало, но они в тельняшках, все будет нормально".
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.