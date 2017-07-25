Россиянин Красных завоевал бронзу ЧМ в плавании на 200 м вольным стилем

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БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Красных стал бронзовым призером в плавании на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Красных преодолел дистанцию за 1 минуту 45,23 секунды. Победу одержал китаец Сунь Ян (1.44,39), ставший девятикратным чемпионом мира. Бронза в активе американца Таунли Хааса (1.45,04). Другой российский пловец Михаил Довгалюк финишировал седьмым (1.46,02).
Медаль Красных стала второй для российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште. Ранее Кирилл Пригода завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.