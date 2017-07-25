Мутко: "Волгоград-Арена" к концу июля будет готова к засеву газона

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Мутко: "Волгоград-Арена" к концу июля будет готова к засеву газонаСпорт 25 июля, 18:43
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ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Арена чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде будет готова к засеву газона в конце июля. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Ранее процедура засева газона была проведена на ряде строящихся к чемпионату мира арен, в том числе в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге
"Мечтаю, что здесь [на стадионе "Волгоград Арена"] будет играть "Ротор". Уже в конце этого месяца вся площадка будет освобождена и передана под работы по подготовке по засеиванию поля. Но эта работа уже начата, плиты уже снимаются", - сказал Мутко.
"Очень сложная конструкция, но никаких вопросов нет. Контракт подписан, оборудование закуплено. Тут у подрядчика закуплено все необходимое оборудование. Нужно будет только все настраивать", - добавил Мутко.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.