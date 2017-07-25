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Мутко: федерация футбола Волгоградской области должна возобновить свою работу

Спорт
25 июля, 18:57 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, июля. /ТАСС

Ранее Федерация футбола Волгоградской области получила от регионального спорткомитета приказ о временном приостановлении государственной аккредитации организации

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ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Федерация футбола Волгоградской области должна возобновить работу в год перед чемпионатом мира по футболу. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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Ранее Федерация футбола Волгоградской области получила от регионального спорткомитета приказ о временном приостановлении государственной аккредитации организации.

"Федерация здесь должна работать. А вот каким образом - мы рассмотрим. Насколько я понимаю, у федерации отсутствует взаимопонимание с министерством спорта, будем общаться с ним. Федерация футбола не закрыта, она просто не аккредитована", - сказал Мутко.

"Мы обсудили этот вопрос с губернатором. Думаю, мы разберемся в этой ситуации", - добавил Мутко.

Волгоград является одним из 11 городов-организаторов чемпионата мира 2018 года. Здесь пройдет четыре матча группового этапа.

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