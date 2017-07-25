Российские шпажисты завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию

ТАСС, 25 июля. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Лейпциге.

В поединке за третье место россияне победили сборную Венгрии - 45:38.

Финал в командном турнире шпажистов, в котором встретятся сборные Франции и Швейцарии, пройдет позднее во вторник.

Чемпионат мира завершится 26 июля.