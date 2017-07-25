Американка Ледеки стала 12-кратной чемпионкой мира по плаванию

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БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Американка Кэти Ледеки завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Пятикратная олимпийская чемпионка показала время 15 минут 31,82 секунды. Этот результат стал четвертым в истории в плавании на этой дистанции. Второе место заняла олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира из Испании Мирея Бельмонте (15.50,89), третьей стала итальянка Симона Квадарелла (15.53,86)
Ледеки стала 12-кратной чемпионкой мира, став самой титулованной пловчихой в истории мировых первенств. У другой американской спортсменки Мисси Франклин 11 золотых медалей ЧМ.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.