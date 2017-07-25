Канадка Масс установила мировой рекорд в плавании на 100 м на спине

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Канадская пловчиха Кайли Масс установила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. Она показала результат 58,10 секунды во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

21-летняя канадка побила рекорд британки Джеммы Споффорт (58,12), который был установлен на чемпионате мира 2009 года в Риме.

Второе место заняла американка Кэтлин Бейкер (58,58), третьей стала австралийка Эмили Сибом (58,59).

Россиянки Анастасия Фесикова (58,83) и Дарья Устинова (59,50) заняли пятое и шестое места соответственно.