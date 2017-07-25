Российский пловец Пригода вышел в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом

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БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода квалифицировался в финал на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Пригода показал общее четвертое время - 26,85 секунды.
С лучшим временем в финал вышел британец Адам Пити, установивший мировой рекорд (25,95). Второе время показал бразилец Фелипе Лима (26,68), третье - Кэмерон ван дер Бург из ЮАР (26,74).
Финал на этой дистанции пройдет в среду.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.