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Мамедов: российские шпажисты на ЧМ показали, что это новая сборная с командным духом

Спорт
25 июля, 19:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса завоевала бронзовые медали

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Ильгар Мамедов

Ильгар Мамедов

© Федерация Фехтования России

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Шпажисты сборной России продемонстрировали на чемпионате мира в Лейпциге, что это сборная с единой целью и командным духом. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

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Павел Сухов (слева)

Российские шпажисты завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса завоевала бронзовые медали. В полуфинале россияне уступили сборной Франции - 43:45, а в поединке за третье место выиграли у команды Венгрии - 45:38.

"Да, были рядом с финалом, хорошо фехтовали, но это отличная бронза, претензий нет, дрались на результат. Просто французы в двух боях оказались посильнее и опытнее, - рассказал Мамедов. - Но главное не это, а то, что у нас родилась новая команда шпажистов, объединенная единой целью, командным духом. Правда, это произошло чуть раньше - на чемпионате Европы в Тбилиси, а значит мы идем в верном направлении".

В финале командного турнира встретятся сборные Франции и Швейцарии.

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