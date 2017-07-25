Мамедов: российские шпажисты на ЧМ показали, что это новая сборная с командным духом

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Шпажисты сборной России продемонстрировали на чемпионате мира в Лейпциге, что это сборная с единой целью и командным духом. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Антона Глебко, Павла Сухова, Никиты Глазкова и Сергея Ходоса завоевала бронзовые медали. В полуфинале россияне уступили сборной Франции - 43:45, а в поединке за третье место выиграли у команды Венгрии - 45:38.

"Да, были рядом с финалом, хорошо фехтовали, но это отличная бронза, претензий нет, дрались на результат. Просто французы в двух боях оказались посильнее и опытнее, - рассказал Мамедов. - Но главное не это, а то, что у нас родилась новая команда шпажистов, объединенная единой целью, командным духом. Правда, это произошло чуть раньше - на чемпионате Европы в Тбилиси, а значит мы идем в верном направлении".

В финале командного турнира встретятся сборные Франции и Швейцарии.