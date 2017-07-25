Китаец Сюй Цзяюй стал чемпионом мира в плавании на 100 м на спине

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Китаец Сюй Цзяюй завоевал золотую медаль в плавании на 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Он преодолел дистанцию за 52,44 секунды. Второе место занял американец Мэтт Греверс (52,48). Бронза в активе другого американца Райана Мерфи (52,59).

Россиянин Григорий Тарасевич стал пятым, показав результат 53,12 секунды.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.