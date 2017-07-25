Пловчиха Фесикова довольна первым стартом на ЧМ после рождения ребенка

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БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2011 года Анастасия Фесикова, несмотря на отсутствие медали на мировом первенстве в Будапеште, довольна своим выступлением. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.
На дистанции 100 метров на спине победу одержала канадка Кайли Масс, установившая мировой рекорд (58,10 секунды). Фесикова стала пятой (58,83).
"Я очень довольна результатом, хоть и осталась без медали. Это мой лучший результат после возвращения в спорт. Я постепенно набираю форму после родов, в этом году работа стала приносить результат", - сказала Фесикова.
"Главное, у нас вырисовываются хорошие перспективы в комбинированной эстафете. Уверена, мы будем бороться за медали", - добавила капитан российской сборной на чемпионате мира.
В июне 2014 года Фесикова родила сына.