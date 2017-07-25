Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пловчиха Фесикова довольна первым стартом на ЧМ после рождения ребенка

Спорт
25 июля, 19:56 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 25, июля. /ТАСС

В финальном заплыве на 100 м на спине россиянка показала пятый результат

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анастасия Фесикова

Анастасия Фесикова

© Станислав Красильников/ТАСС

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2011 года Анастасия Фесикова, несмотря на отсутствие медали на мировом первенстве в Будапеште, довольна своим выступлением. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Смотрите также
Кайли Масс

Канадка Масс установила мировой рекорд в плавании на 100 м на спине

На дистанции 100 метров на спине победу одержала канадка Кайли Масс, установившая мировой рекорд (58,10 секунды). Фесикова стала пятой (58,83).

"Я очень довольна результатом, хоть и осталась без медали. Это мой лучший результат после возвращения в спорт. Я постепенно набираю форму после родов, в этом году работа стала приносить результат", - сказала Фесикова.

"Главное, у нас вырисовываются хорошие перспективы в комбинированной эстафете. Уверена, мы будем бороться за медали", - добавила капитан российской сборной на чемпионате мира.

В июне 2014 года Фесикова родила сына.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
4
МИД РФ требует от властей Украины незамедлительно предоставить консульский доступ к Агееву
5
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
6
Полицейские возбудили дело после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве
7
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама