Юлия Ефимова завоевала бронзу ЧМ в плавании на 100 м брассом

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова стала бронзовым призером в плавании на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Россиянка показала результат 1 минута 5,05 секунды.

Победу одержала американка Лилли Кинг, установившая рекорд мира. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 4,13 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Кэти Мейли (1.05,03).

25-летняя россиянка завоевывает по меньшей мере одну медаль пятый чемпионат мира подряд. Ефимова, которая является трехкратным призером Олимпийских игр, выиграла 11-ю медаль мировых первенств. В ее активе четыре золотые награды, четыре серебряные и три бронзовые.

Двукратная олимпийская чемпионка Кинг впервые в карьере одержала победу на чемпионате мира.

Мировое первенство по водным видам спорта завершится 30 июля.