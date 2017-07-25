Юлия Ефимова завоевала бронзу ЧМ в плавании на 100 м брассом

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БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова стала бронзовым призером в плавании на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Россиянка показала результат 1 минута 5,05 секунды.
Победу одержала американка Лилли Кинг, установившая рекорд мира. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 4,13 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Кэти Мейли (1.05,03).
25-летняя россиянка завоевывает по меньшей мере одну медаль пятый чемпионат мира подряд. Ефимова, которая является трехкратным призером Олимпийских игр, выиграла 11-ю медаль мировых первенств. В ее активе четыре золотые награды, четыре серебряные и три бронзовые.
Двукратная олимпийская чемпионка Кинг впервые в карьере одержала победу на чемпионате мира.
Мировое первенство по водным видам спорта завершится 30 июля.