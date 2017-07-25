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Чинг-Куо Ву будет продолжать возглавлять AIBA до следующего конгресса организации

Спорт
25 июля, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Во вторник 13 членов исполкома выразили вотум недоверия 70-летнему Ву

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Чинг-Куо Ву

Чинг-Куо Ву

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву после вотума недоверия со стороны членов исполкома будет продолжать занимать пост до следующего конгресса организации, который пройдет в течение трех месяцев. Об этом журналистам сообщил вице- президент AIBA Франко Фалчинелли.

Во вторник 13 членов исполкома выразили вотум недоверия 70-летнему Ву.

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"Ву будет продолжать работать до внеочередного конгресса, он имеет на это право", - сказал Фалчинелли.

"Заседание прошло в катастрофической атмосфере, был вынесен вотум недоверия президенту. В течение трех месяцев мы проведем внеочередное заседание. Также у нас есть серьезные финансовые проблемы и другие вопросы", - добавил он.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

Заседание исполкома AIBA проходило с 24 по 25 июля в Москве.

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