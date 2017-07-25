Пахомов не сумел выйти в финал ЧМ на 200 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Пахомов не сумел квалифицироваться в финал в плавании на 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Пахомов преодолел дистанцию за 1 минуту 55,84 секунды, показав девятый общий результат.

С лучшим временем в финал вышел японец Дайя Сето (1.54,03). Второй результат показал венгр Ласло Чех (1.54,22), третье - его соотечественник Тамаш Кендереши (1.54,98).

Финал на этой дистанции пройдет в среду.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.