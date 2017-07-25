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ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов

Спорт
25 июля, 22:22 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 25, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0, ответная игра пройдет 2 августа в Москве

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 одержал победу над афинским АЕКом в гостевой встрече третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Матч прошел на Олимпийском стадионе в столице Греции.

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На первой компенсированной минуте к первому тайму счет открыл Алан Дзагоев. Удвоил преимущество армейцев швед Понтус Вернблум (56-я минута). Оба мяча были забиты после угловых ударов.

Лучшим игроком встречи был признан Дзагоев.

Ответный матч пройдет 2 августа в Москве.

Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов ЦСКА необходимо обыграть АЕК в двухматчевом противостоянии, а затем одержать победу над соперником в раунде плей-офф.

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