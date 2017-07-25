Россия вступила в борьбу в таблице коэффициентов УЕФА

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Матчем московского ЦСКА с греческим АЕКом Россия начала борьбу в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая определяет представительство стран в еврокубках.
По итогам прошлого сезона России удалось подняться на шестое место в таблице, опередив Португалию, что позволит стране в сезоне-2018/2019 выставить в еврокубках не пять, а шесть команд, причем три из них в Лиге чемпионов. Таблица коэффициентов по итогам стартовавшего сезона определит представительство стран на сезон-2019/20. России, чтобы сохранить свою квоту, нельзя терять в ней позиций.
После окончания прошлого сезона были аннулированы очки, набранные командами в еврокубках в сезоне-2012/13, так что у России в таблице получилось 40,782 балла. Также страны автоматически получили по 4 очка за каждую команду, которая напрямую пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом, действующий чемпион России московский "Спартак" принес стране 0,800 балла (количество очков, деленное на количество стартовавших в еврокубках команд) в таблицу коэффициентов. Победа ЦСКА над АЕКом (2:0) во вторник принесла 2 очка и 0,400 балла в таблицу, суммарный коэффициент страны за пять сезонов составляет 41,982.
Основные конкуренты России в таблице - Франция (5-е место) и Португалия (7-я позиция) - в еврокубках еще не стартовали. Обе страны будут представлены шестью командами, уже получили по 8 очков за двух представителей в групповом этапе Лиги чемпионов, их суммарные коэффициенты составляют 46,248 и 38,915 балла соответственно. Восьмое место занимает Бельгия (36,700), девятое - Украина (33,933).
В четверг в еврокубках стартуют российские "Зенит" и "Краснодар". В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы они сыграют с израильской "Бней-Йегудой" на выезде и датским "Люнгбю" дома соответственно. Ответный матч ЦСКА с АЕКом пройдет 2 августа. Также Россию в еврокубках представит "Локомотив", который как победитель Кубка России прошлого сезона стартует с группового этапа Лиги Европы.