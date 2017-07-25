Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия вступила в борьбу в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
25 июля, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

По итогам прошлого сезона России удалось подняться на шестое место в таблице, опередив Португалию, что позволит стране в сезоне-2018/2019 выставить в еврокубках не пять, а шесть команд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Матчем московского ЦСКА с греческим АЕКом Россия начала борьбу в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая определяет представительство стран в еврокубках.

Смотрите также
Футболисты ЦСКА

ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов

По итогам прошлого сезона России удалось подняться на шестое место в таблице, опередив Португалию, что позволит стране в сезоне-2018/2019 выставить в еврокубках не пять, а шесть команд, причем три из них в Лиге чемпионов. Таблица коэффициентов по итогам стартовавшего сезона определит представительство стран на сезон-2019/20. России, чтобы сохранить свою квоту, нельзя терять в ней позиций.

После окончания прошлого сезона были аннулированы очки, набранные командами в еврокубках в сезоне-2012/13, так что у России в таблице получилось 40,782 балла. Также страны автоматически получили по 4 очка за каждую команду, которая напрямую пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом, действующий чемпион России московский "Спартак" принес стране 0,800 балла (количество очков, деленное на количество стартовавших в еврокубках команд) в таблицу коэффициентов. Победа ЦСКА над АЕКом (2:0) во вторник принесла 2 очка и 0,400 балла в таблицу, суммарный коэффициент страны за пять сезонов составляет 41,982.

Основные конкуренты России в таблице - Франция (5-е место) и Португалия (7-я позиция) - в еврокубках еще не стартовали. Обе страны будут представлены шестью командами, уже получили по 8 очков за двух представителей в групповом этапе Лиги чемпионов, их суммарные коэффициенты составляют 46,248 и 38,915 балла соответственно. Восьмое место занимает Бельгия (36,700), девятое - Украина (33,933).

В четверг в еврокубках стартуют российские "Зенит" и "Краснодар". В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы они сыграют с израильской "Бней-Йегудой" на выезде и датским "Люнгбю" дома соответственно. Ответный матч ЦСКА с АЕКом пройдет 2 августа. Также Россию в еврокубках представит "Локомотив", который как победитель Кубка России прошлого сезона стартует с группового этапа Лиги Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?
2
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
3
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
4
Госдеп: США не исключают возможности поставок оружия Украине
5
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
6
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
7
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама