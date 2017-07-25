Хименес: футболисты АЕКа допустили только две значимые ошибки в матче с ЦСКА

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Греческий АЕК допустил только две значимые ошибки в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с российским ЦСКА. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер греческого футбольного клуба Маноло Хименес.

Во вторник ЦСКА на выезде со счетом 2:0 победил АЕК. Встреча прошла в Афинах.

"Я не видел сегодня ошибок в обороне, которые мы делали в прошлом году, - считает специалист. - Сегодня допустили только две значимые ошибки. Три центральных защитника доминировали в штрафной в борьбе наверху. А в целом, кроме углового и одного момента, соперник ничего не создал".

"До конца первого тайма мы превосходили соперника как по игре, так и по моментам, но потом был назначен нелепый угловой. Во втором тайме соперник вновь воспользовался своим шансом. Но ничего, будем готовиться ко второй игре", - сказал Хименес.

"АЕК испугался соперника? Не понимаю данный вопрос, играли все-таки не с командой третьего испанского дивизиона. ЦСКА - опытная и хорошая команда, которая сегодня переиграла нас по стандартным положениям", - заключил испанский наставник.

Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.