Хименес: футболисты АЕКа допустили только две значимые ошибки в матче с ЦСКА

Исполком AIBA в Москве: Ву отказался уходить в отставку, несмотря на вотум недоверияСпорт 25 июля, 23:44
Хименес: футболисты АЕКа допустили только две значимые ошибки в матче с ЦСКАСпорт 25 июля, 23:24
Гончаренко: богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКомСпорт 25 июля, 22:48
Российские ватерполисты проиграли венграм в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 25 июля, 22:40
Глава Испанской футбольной федерации Вильяр отстранен от своих обязанностей на годСпорт 25 июля, 22:38
Акинфеев прервал антирекордную серию в ЛЧ из 43 матчей подряд с пропущенными голамиСпорт 25 июля, 22:25
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионовСпорт 25 июля, 22:22
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?Экономика и бизнес 25 июля, 22:12
Fox: вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 летОбщество 25 июля, 22:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Греческий АЕК допустил только две значимые ошибки в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с российским ЦСКА. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер греческого футбольного клуба Маноло Хименес.
Во вторник ЦСКА на выезде со счетом 2:0 победил АЕК. Встреча прошла в Афинах.
"Я не видел сегодня ошибок в обороне, которые мы делали в прошлом году, - считает специалист. - Сегодня допустили только две значимые ошибки. Три центральных защитника доминировали в штрафной в борьбе наверху. А в целом, кроме углового и одного момента, соперник ничего не создал".
"До конца первого тайма мы превосходили соперника как по игре, так и по моментам, но потом был назначен нелепый угловой. Во втором тайме соперник вновь воспользовался своим шансом. Но ничего, будем готовиться ко второй игре", - сказал Хименес.
"АЕК испугался соперника? Не понимаю данный вопрос, играли все-таки не с командой третьего испанского дивизиона. ЦСКА - опытная и хорошая команда, которая сегодня переиграла нас по стандартным положениям", - заключил испанский наставник.
Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.