Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хименес: футболисты АЕКа допустили только две значимые ошибки в матче с ЦСКА

Спорт
25 июля, 23:24 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 25, июля. /ТАСС

По словам тренера, его подопечные до конца первого тайма превосходили ЦСКА как по игре, так и по моментам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эпизод матча АЕК - ЦСКА

Эпизод матча АЕК - ЦСКА

© EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

АФИНЫ, 25 июля. /ТАСС/. Греческий АЕК допустил только две значимые ошибки в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с российским ЦСКА. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер греческого футбольного клуба Маноло Хименес.

Во вторник ЦСКА на выезде со счетом 2:0 победил АЕК. Встреча прошла в Афинах.

Смотрите также
Виктор Гончаренко

Гончаренко: богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКом

"Я не видел сегодня ошибок в обороне, которые мы делали в прошлом году, - считает специалист. - Сегодня допустили только две значимые ошибки. Три центральных защитника доминировали в штрафной в борьбе наверху. А в целом, кроме углового и одного момента, соперник ничего не создал".

"До конца первого тайма мы превосходили соперника как по игре, так и по моментам, но потом был назначен нелепый угловой. Во втором тайме соперник вновь воспользовался своим шансом. Но ничего, будем готовиться ко второй игре", - сказал Хименес.

"АЕК испугался соперника? Не понимаю данный вопрос, играли все-таки не с командой третьего испанского дивизиона. ЦСКА - опытная и хорошая команда, которая сегодня переиграла нас по стандартным положениям", - заключил испанский наставник.

Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?
2
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
3
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
4
Госдеп: США не исключают возможности поставок оружия Украине
5
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
6
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
7
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама