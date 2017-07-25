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Исполком AIBA в Москве: Ву отказался уходить в отставку, несмотря на вотум недоверия

Спорт
25 июля, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Теперь судьбу президента Международной ассоциации бокса определит внеочередной конгресс организации, который пройдет в течение трех ближайших месяцев

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Чинг-Куо Ву

Чинг-Куо Ву

© AP Photo/Patrick Semansky, архив

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку, объявив о проведении внеочередного конгресса организации в течении трех месяцев.

Данное решение было принято на исполкоме AIBA в Москве, в ходе которого 13 членов исполнительного комитета выразили вотум недоверия Чинг-Куо Ву. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.

Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг-Куо Ву опроверг. Теперь судьбу президента AIBA определит внеочередной конгресс организации, который пройдет в течение трех ближайших месяцев.

Важные решения

Глава AIBA, несмотря на сложившуюся обстановку, отметил, что на исполкоме организации были приняты важные решения, в частности, прошли выборы мест проведения мужских и женских чемпионатов мира.

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Также Чинг-Куо Ву сообщил, что "вопрос о финансовых проблемах организации раздут".

"В последние два дня некоторые люди больше были сосредоточены на политических маневрах, чем на динамичных презентациях, которые показали светлое будущее нашего спорта. Такими действиями люди показали свои приоритеты, хотя при этом на исполкоме были приняты важные решения, которые заставляют меня задуматься о новой эпохе в развитии бокса", - сказал Ву.

Говоря о собственном будущем, президент AIBA сообщил, что внеочередной конгресс организации рассмотрит все назревшие вопросы.

При этом вице-президент AIBA Франко Фалчинелли подтвердил информацию о вынесении вотума недоверия главе организации. Также Фалчинелли сообщил журналистам об отказе Чинг-Куо Ву уходить в отставку по собственному желанию.

Чемпионат мира в России

На исполкоме AIBA также были приняты и позитивные решения. В частности, России было доверено право проведения конгресса организации в 2018 году и чемпионата мира 2019 года. Соревнования мирового первенства среди мужчин в 2019 году пройдут в сочинском ледовом дворце "Айсберг".

Вице-президент AIBA Фалчинелли сообщил, что данные решения исполкома были взвешенными и сомнению не подлежат.

Мировое первенство среди мужчин пройдет в России впервые с 1989 года.

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