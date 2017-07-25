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Футболист ЦСКА Чалов не ожидал, что выйдет в стартовом составе на матч с АЕКом

Спорт
25 июля, 23:49 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Нападающий считает итоговый счет закономерным

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АФИНЫ, 25 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов не ожидал, что выйдет в стартовом составе команды на матч с греческим АЕКом. Впечатлениями от встречи футболист поделился с ТАСС.

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, который прошел во вторник в Афинах, завершился победой армейцев со счетом 2:0, голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

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"Если честно, не ожидал, что выйду. Сначала было немного волнения, потому что в этом сезоне впервые вышел в "старте". Но со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру", - признался Чалов.

Нападающий считает итоговый счет закономерным: "Мы выполнили установку тренера. Правда, нужно было быстро забить, но получилось только в конце тайма. На самом деле могли еще пару раз отличиться. Думаю, заслуженно победили".

"Раньше времени о проходе в следующий раунд говорить не стоит, все-таки в Лиге чемпионов все команды сильные, но результат хороший", - отметил форвард.

Ответная игра пройдет в Москве 2 августа.

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