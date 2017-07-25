Россиянки не смогли выйти из группы на чемпионате Европы по футболу

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ТАСС, 25 июля. Женская сборная России проиграла команде Германии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы по футболу и не смогла пробиться в плей-офф. Турнир проходит в Нидерландах.
Оба мяча немки забили с пенальти. Сначала отличилась Бабетт Петер (10-я минута), затем гол на свой счет записала Дженифер Марожан (56).
В другом матче группы B итальянки обыграли шведок со счетом 3:2.
Первое место в группе заняла сборная Германии, которая в трех матчах набрала семь очков. Шведки с четырьмя очками расположились на второй позиции. Россиянки заняли третье место с тремя очками, итальянки - четвертое с тремя. В плей-офф вышли команды, занявшие первое и второе места.
В четвертьфинале немки встретятся с датчанками, которые заняли второе место в группе А. Шведки сыграют с победителем этой группы - сборной Нидерландов. Оба матча пройдут 29 июля.
Чемпионат Европы завершится 6 августа.