Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянки не смогли выйти из группы на чемпионате Европы по футболу

Спорт
25 июля, 23:50 UTC+3 ТАСС

Сборная России заняла третье место в группе с тремя очками

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июля. Женская сборная России проиграла команде Германии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы по футболу и не смогла пробиться в плей-офф. Турнир проходит в Нидерландах.

Оба мяча немки забили с пенальти. Сначала отличилась Бабетт Петер (10-я минута), затем гол на свой счет записала Дженифер Марожан (56).

В другом матче группы B итальянки обыграли шведок со счетом 3:2.

Первое место в группе заняла сборная Германии, которая в трех матчах набрала семь очков. Шведки с четырьмя очками расположились на второй позиции. Россиянки заняли третье место с тремя очками, итальянки - четвертое с тремя. В плей-офф вышли команды, занявшие первое и второе места.

В четвертьфинале немки встретятся с датчанками, которые заняли второе место в группе А. Шведки сыграют с победителем этой группы - сборной Нидерландов. Оба матча пройдут 29 июля.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?
2
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
3
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
4
Госдеп: США не исключают возможности поставок оружия Украине
5
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
6
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
7
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама