Гол Эменике помог "Олимпиакосу" обыграть "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 26 июля. Греческий "Олимпиакос" со счетом 3:1 одержал победу над сербским "Партизаном" в первой встрече третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Матч прошел в Белграде на стадионе "Партизан".

В составе победителей дубль оформил представитель Коморских Островов Эль-Фарду бен Набуан (6-я и 56-я минуты), также гол забил нигериец Эммануэль Эменике (90). У хозяев отличился камерунец Леандре Тавамба (10).

Эменике с 2011 по 2013 год выступал за московский "Спартак", с которым стал серебряным призером чемпионата России - 2011/12.

Ответный матч команды проведут 2 августа на стадионе "Караискакис" в городе Пирей.

Результаты других матчей:

"Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдавия) - 0:0

"Славия" (Чехия) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:0

"Стяуа" (Румыния) - "Виктория" (Чехия) - 2:2

"Вардар" (Македония) - "Копенгаген" (Дания) - 1:0.