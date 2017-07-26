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Тренер: ватерполисты сборной России проиграли четвертьфинал ЧМ уже после первого периода

Спорт
26 июля, 2:11 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 26, июля. /ТАСС

Команда России во вторник уступила венграм со счетом 5:14, первый период завершился со счетом 0:5.

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БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Ватерполисты сборной Венгрии уже после первого периода практически гарантировали себе победу в четвертьфинальном матче против россиян на чемпионате мира по водным видам спорта. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Евстигнеев.

На соревнованиях в Будапеште сборная России во вторник уступила команде Венгрии со счетом 5:14. Первый период подопечные Евстигнеева проиграли со счетом 0:5.

"В начале мы не очень удачно сыграли, пропустили несколько легких голов, и венгры практически закончили матч в первом периоде. На отсутствие опыта все сваливать не надо, мы не выполнили то, что хотели, были слишком медленными в защите. Счет объективно отразил то, что происходило в этой игре", - сказал тренер.

"В следующих матчах команда будет настроена, "залезли" в восьмерку, надо как можно выше подниматься. К сожалению, выбыли из борьбы за медали, но надо дальше играть. Для нас это опыт, нас ждет игра с Черногорией, нам по силам обыграть их, чтобы потом играть за пятое-шестое место", - добавил он.

В полуфинале венгры 27 июля сыграют со сборной Греции. Россияне в тот же день встретятся с командой Черногории в матче за 5-8 место. В случае победы сборная России сыграет во встрече за пятое место, а в случае поражения - за седьмое.

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