"Рома" обыграла "Тоттенхэм" в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 26 июля. Итальянская "Рома" победила английский "Тоттенхэм" со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла на "Ред Булл Арене" в окрестностях Нью-Йорка.

У римлян мячи забили Диего Перотти (13-я минута, с пенальти), Дженгиз Ундер (70) и Марко Тумминелло (90). В составе "Тоттенхэма" отличились Гарри Уинкс (87) и Винсент Янссен (90).

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал", испанские "Реал" и "Барселона", итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия", французский "Лион". Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.