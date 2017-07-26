"СКА-Хабаровск" подписал контракт с футболистом сборной Грузии Наваловским

ТАСС, 26 июля. "СКА-Хабаровск" подписал контракт с защитником сборной Грузии по футболу Георгием Наваловским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения с 31-летним игроком не разглашаются. Отмечается, что футболист находился в статусе свободного агента.

Наваловский ранее уже выступал за клуб из Хабаровска - в сезонах-2012/13, 2013/14 и 2015/16. До перехода в СКА футболист выступал за азербайджанский "Нефтчи", также в разное время он играл за российские клубы "Анжи", "Волга", "Тосно", "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк). В составе сборной Грузии провел 22 матча.

В первых двух турах Российской футбольной премьер-лиги "СКА-Хабаровск" потерпел два поражения - от "Зенита" (0:2) и "Арсенала" (0:1).