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Гендиректор ФК "Уфа": состав команды укомплектован, но не исключены новые приобретения

Спорт
26 июля, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Как рассказал ТАСС Шамиль Газизов, клубу хотелось бы иметь больше возможностей для трансферов

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Игроки "Уфы" Александр Сухов, Сильвестр Игбун, "Тосно" Евгений Марков, "Уфы" Павел Аликин и Иван Пауревич (справа налево) в матче чемпионата России по футболу

Игроки "Уфы" Александр Сухов, Сильвестр Игбун, "Тосно" Евгений Марков, "Уфы" Павел Аликин и Иван Пауревич (справа налево) в матче чемпионата России по футболу

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" еще может приобрести новых игроков в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

В ходе межсезонья в "Уфу" перешел 21-летний защитник Джемал Табидзе (из бельгийского "Гента"), а также 19-летний вратарь Алексей Чернов, ранее выступавший за клуб Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр" "Калуга".

"В данный момент команда укомплектована, но не исключаю, что состав могут пополнить новые футболисты. Конечно, нам бы хотелось иметь гораздо больше возможностей для трансферов, но сейчас мы довольствуемся тем, что у нас есть", - сказал Газизов.

Клуб "Уфа" был создан в 2010 году, с сезона-2013/14 начал выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). С 2015 года у клуба появился современный домашний стадион "Нефтяник", рассчитанный на 15 тысяч мест.

В нынешнем сезоне РФПЛ "Уфа" обыграла в гостях "Тосно" (1:0) и сыграла на своем поле вничью со "Спартаком" (0:0).

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