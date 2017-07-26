Футболисты "Зенита" Смольников и Новосельцев не полетели в Израиль на матч Лиги Европы

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Футболисты "Зенита" Смольников и Новосельцев не полетели в Израиль на матч Лиги ЕвропыСпорт 26 июля, 9:17
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ТАСС, 26 июля. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" Игорь Смольников и Иван Новосельцев не полетели в Израиль на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против команды "Бней Иегуда". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее СМИ сообщали, что 25-летний Новосельцев близок к переходу в московский "Локомотив". Причина, по которой 28-летний Смольников не полетел в Израиль, неизвестна.
"Зенит" отправился в Израиль в количестве 22 человек.
Первый матч между "Зенитом" и "Бней Иегудой" состоится в четверг в 20:30 мск. Ответный матч пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 мск.