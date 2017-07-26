Семин: футболист "Локомотива" Ари был прооперирован и выбыл примерно до Нового года

Футболист "Локомотива" Ари, получивший травму в матче с ЦСКА, и главный тренер "Локомотива" Юрий Семин © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари, получивший травму в матче с ЦСКА, во вторник был прооперирован в Риме и будет восстанавливаться после операции примерно пять месяцев. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Встреча второго тура чемпионата России, прошедшая на стадионе "ЦСКА-Арена" 21 июля, завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. 31-летний Ари был заменен на 85-й минуте и покидал поле на носилках после столкновения с полузащитником Александром Головиным.

"Вчера Ари прооперировали, но я не знаю диагноза, на чем была операция. Думаю, он пропустит все время до Нового года", - сказал Семин.

Ари, права на которого принадлежат "Краснодару", выступал за "Локомотив" на правах аренды с февраля этого года до окончания сезона-2016/17. В июне срок аренды был продлен еще на сезон.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах. В следующем туре столичный клуб 30 июля примет махачкалинский "Анжи".