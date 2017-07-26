Bellator: Емельяненко может провести реванш с Митрионом после своего следующего боя

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МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко может провести реванш с американцем Мэттом Митрионом после своего следующего поединка. Об этом ТАСС сообщил президент организации Bellator Скотт Кокер.
Емельяненко имеет контракт с Bellator на три боя с возможностью проведения чемпионского поединка.
"Это [реванш] может произойти после следующего боя Федора", - сказал Кокер.
На турнире Bellator 180, прошедшем в конце июня, 40-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Митриону, который получил медицинское освобождение на 30 дней.
Для Емельяненко поражение от Митриона стало пятым в карьере при 36 победах. На пресс-конференции, состоявшейся после боя, Емельяненко сообщил, что не собирается завершать спортивную карьеру.
В настоящий момент российскому бойцу запрещено проводить поединки в связи с поражением нокаутом, он должен воздержаться от боев на территории США в течение 90 дней после проведения поединка.
На счету Митриона 12 побед и пять поражений.