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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду китаянка Хэ Цзы завершила карьеру

Спорт
26 июля, 10:29 UTC+3 ТАСС

Причиной окончания спортивной карьеры стала хроническая травма ноги

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Хэ Цзы

Хэ Цзы

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 26 июля. Олимпийская чемпионка 2012 года и четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в воду с трамплина китаянка Хэ Цзы приняла решение завершить карьеру в возрасте 26 лет из-за травмы стопы. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на аккаунт спортсменки в микроблоге Weibo.

Хэ Цзы призналась, что ее хроническая травма обострились о себе после трехчасовой прогулки.

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"Иногда, когда я не могла уснуть, то думала о продолжении тренировок. Но как? Мне больно просто ходить. Как я могу продолжать много тренироваться?", - сообщила спортсменка.

"Не спрашивайте меня, почему я так рано решила оставить прыжки, находясь в хорошей форме, я не хочу, чтобы меня, жалели", - добавила китаянка.

По словам спортсменки, теперь она будет больше времени проводить с семьей.

Хэ Цзы завоевала золото на Олимпиаде-2012 в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Ву Минься.

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