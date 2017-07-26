Олимпийская чемпионка в прыжках в воду китаянка Хэ Цзы завершила карьеру

ТАСС, 26 июля. Олимпийская чемпионка 2012 года и четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в воду с трамплина китаянка Хэ Цзы приняла решение завершить карьеру в возрасте 26 лет из-за травмы стопы. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на аккаунт спортсменки в микроблоге Weibo.

Хэ Цзы призналась, что ее хроническая травма обострились о себе после трехчасовой прогулки.

"Иногда, когда я не могла уснуть, то думала о продолжении тренировок. Но как? Мне больно просто ходить. Как я могу продолжать много тренироваться?", - сообщила спортсменка.

"Не спрашивайте меня, почему я так рано решила оставить прыжки, находясь в хорошей форме, я не хочу, чтобы меня, жалели", - добавила китаянка.

По словам спортсменки, теперь она будет больше времени проводить с семьей.

Хэ Цзы завоевала золото на Олимпиаде-2012 в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Ву Минься.