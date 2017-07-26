Фесикова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м на спине

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Анастасия Фесикова квалифицировалась в полуфинал на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Она финишировала на третьем месте в своем заплыве и показала 10-е общее время - 27,96 секунды.

С первым временем в полуфинал вышла китаянка Фу Юаньхуэй (27,21). В полуфинал квалифицировались 16 спортсменок.

Другая россиянка Дарья Устинова не смогла выйти в полуфинал, показав общее 30-е время (28,73).

Полуфиналы в плавании на 50 м на спине у женщин пройдут позднее во среду, финал - в четверг.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.