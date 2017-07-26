Ефимова не выступит на ЧМ в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м

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Ефимова не выступит на ЧМ в смешанной комбинированной эстафете 4х100 мСпорт 26 июля, 10:59
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ТАСС, 26 июля. Россиянка Юлия Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом сообщается на странице команды Efimova Team в Facebook.
"Юлия Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, которая состоится на чемпионате мира сегодня, 26 июля, - говорится в сообщении. - Такое решение принял личный тренер Юлии, главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов. Вопрос обсуждался с главным тренером сборной России Сергеем Колмогоровым".
Колмогоров пропуск Ефимовой эстафеты комментировать ТАСС отказался.
Во вторник Ефимова стала бронзовым призером в плавании на 100 метров брассом.