ФИФА создала комиссию по мониторингу деятельности Греческой федерации футбола

Предъявлено обвинение владельцам двух собак, загрызших ребенка на УралеНовости Урала 26 июля, 11:57
Памфилова сообщила о беспрецедентных мерах для повышения прозрачности выборовПолитика 26 июля, 11:46
Чимрова и Гуженкова не смогли выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляемСпорт 26 июля, 11:45
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций СШАПолитика 26 июля, 11:41
Клуб: футболист "Локомотива" Ари будет прооперирован позднееСпорт 26 июля, 11:36
Москалькова не верит в существование в России секретных тюрем ФСБОбщество 26 июля, 11:34
"Газпромнефть-Муравленко" увеличила уровень утилизации ПНГ до 98,8%ТЭК 26 июля, 11:25
Россиянин Изотов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м вольным стилемСпорт 26 июля, 11:20
Ефимова не выступит на ЧМ в смешанной комбинированной эстафете 4х100 мСпорт 26 июля, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение создать комиссию, которая будет заниматься мониторингом деятельности Греческой федерации футбола (ГФФ). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Отмечается, что комиссия будет осуществлять свою деятельность на протяжении 12 месяцев после выборов в ГФФ, которые пройдут 18 августа.
После консультации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был утвержден состав комиссии, в которую вошли Герберт Хюбель (председатель), Иван Велла и Эдуардо Дервиши. Комиссии будет поручено следить за пересмотром устава и общих положений ГФФ, включая вопросы финансирования.
В ноябре 2016 года правительство Греции передало управление местной федерацией футбола ФИФА. Это было связано с коррупцией в греческом футболе, которая, по словам вице-министра спорта Греции Ставроса Контониса, приняла характер эпидемии.
Комиссия будет направлять отчеты в ФИФА и УЕФА один раз в два месяца.