ФИФА создала комиссию по мониторингу деятельности Греческой федерации футбола

ТАСС, 26 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение создать комиссию, которая будет заниматься мониторингом деятельности Греческой федерации футбола (ГФФ). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что комиссия будет осуществлять свою деятельность на протяжении 12 месяцев после выборов в ГФФ, которые пройдут 18 августа.

После консультации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был утвержден состав комиссии, в которую вошли Герберт Хюбель (председатель), Иван Велла и Эдуардо Дервиши. Комиссии будет поручено следить за пересмотром устава и общих положений ГФФ, включая вопросы финансирования.

В ноябре 2016 года правительство Греции передало управление местной федерацией футбола ФИФА. Это было связано с коррупцией в греческом футболе, которая, по словам вице-министра спорта Греции Ставроса Контониса, приняла характер эпидемии.

Комиссия будет направлять отчеты в ФИФА и УЕФА один раз в два месяца.