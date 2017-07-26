Клуб: футболист "Локомотива" Ари будет прооперирован позднее

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МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающему футбольного клуба "Локомотив" Ари не была проведена операция на ноге после полученной в матче с ЦСКА травмы, хирургическое вмешательство планируется позднее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Встреча второго тура чемпионата России, прошедшая на стадионе "ЦСКА-Арена" 21 июля, завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. Ари был заменен на 85-й минуте и покидал поле на носилках после столкновения с полузащитником Александром Головиным. В среду утром главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что бразилец был прооперирован в клинике в Италии и будет восстанавливаться примерно пять месяцев.
"Информация о том, что Ари был прооперирован, не соответствует действительности. Футболист находится в Италии, операция будет проведена позднее", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".
Ари, права на которого принадлежат "Краснодару", выступал за "Локомотив" на правах аренды с февраля этого года до окончания сезона-2016/17. В июне срок аренды был продлен еще на сезон.
"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах. В следующем туре столичный клуб 30 июля примет махачкалинский "Анжи".