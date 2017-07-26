Чимрова и Гуженкова не смогли выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Россиянки Светлана Чимрова и Анастасия Гуженкова не сумели квалифицироваться в полуфинал на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Чимрова финишировала на шестом месте в своем заплыве и показала 20-е общее время с результатом 2 минуты 09,86 секунды. Гуженкова стала девятой в своем заплыве и показала 26-й общий результат (2.13,65).

С первым временем в полуфинал вышла венгерка Катинка Хоссу (2.07,25). Всего в следующий раунд квалифицировалось 16 спортсменок.

Полуфиналы пройдут позднее в среду, финал - в четверг.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.