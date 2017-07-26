Чимрова и Гуженкова не смогли выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляем

Предъявлено обвинение владельцам двух собак, загрызших ребенка на УралеНовости Урала 26 июля, 11:57
Памфилова сообщила о беспрецедентных мерах для повышения прозрачности выборовПолитика 26 июля, 11:46
Чимрова и Гуженкова не смогли выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляемСпорт 26 июля, 11:45
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций СШАПолитика 26 июля, 11:41
Клуб: футболист "Локомотива" Ари будет прооперирован позднееСпорт 26 июля, 11:36
Москалькова не верит в существование в России секретных тюрем ФСБОбщество 26 июля, 11:34
"Газпромнефть-Муравленко" увеличила уровень утилизации ПНГ до 98,8%ТЭК 26 июля, 11:25
Россиянин Изотов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м вольным стилемСпорт 26 июля, 11:20
Ефимова не выступит на ЧМ в смешанной комбинированной эстафете 4х100 мСпорт 26 июля, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Россиянки Светлана Чимрова и Анастасия Гуженкова не сумели квалифицироваться в полуфинал на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Чимрова финишировала на шестом месте в своем заплыве и показала 20-е общее время с результатом 2 минуты 09,86 секунды. Гуженкова стала девятой в своем заплыве и показала 26-й общий результат (2.13,65).
С первым временем в полуфинал вышла венгерка Катинка Хоссу (2.07,25). Всего в следующий раунд квалифицировалось 16 спортсменок.
Полуфиналы пройдут позднее в среду, финал - в четверг.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.