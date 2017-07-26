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Испанец Карлос Феррер возглавил ФК "Кайрат"

Спорт
26 июля, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

На прошлой неделе пост главного тренера команды покинул грузинский специалист Кахабер Цхададзе

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Испанский специалист Карлос Феррер назначен новым главным тренером казахстанского футбольного клуба "Кайрат". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 42-летним тренером рассчитано до конца текущего сезона. Ранее он работал в юношеской сборной Казахстана (игроки до 17 лет) и тренерском совете Федерации футбола Казахстана. Отмечается, что он продолжит консультировать тренеров юношеской команды Казахстана.

После вылета "Кайрата" из квалификационного раунда Лиги Европы (20 июля) пост главного тренера команды покинул грузинский специалист Кахабер Цхададзе. Сообщалось, что основным кандидатом ему на смену является 52-летний россиянин Рашид Рахимов, однако он рассказал ТАСС, что ни с кем не ведет переговоров.

Цхададзе возглавил "Кайрат" в прошлом году, под его руководством клуб завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана и Суперкубок страны.

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