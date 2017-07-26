Россиянин Пригода не смог выйти в полуфинал ЧМ в комплексном плавании на 200 м

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода не квалифицировался в полуфинал на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Пригода финишировал на шестом месте в своем заплыве и показала 18-й общий результат - 2 минуты 00,81 секунды. С лучшим временем в полуфинал вышел японец Косуке Хагино (1.56,46).

Полуфиналы пройдут позднее во среду, финал - в четверг.

В понедельник Пригода завоевал бронзу на 100 метров брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.