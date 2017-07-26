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Сборная США установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м

Спорт
26 июля, 12:13 дата обновления: 26 июля, 12:31 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 26, июля. /ТАСС

Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ-2015 в Казани сборной Великобритании

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© EPA/PATRICK B. KRAEMER

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию в составе Райана Мерфи, Кевина Кордеса, Келси Уоррелл и Мэллори Комерфорд установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по видным видам спорта, который проходит в Будапеште. Американские пловцы в среду во время полуфинального заплыва преодолели дистанцию с результатом 3 минуты 40,28 секунды.

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Предыдущий рекорд равнялся 3 минутам 41,71 секунде и был установлен на чемпионате мира - 2015 в Казани сборной Великобритании.

Сборная России в составе в составе Климента Колесникова, Всеволода Занькова, Светланы Чимровой и Виктории Андреевой в своем полуфинальном заплыве показала первое время и пятый итоговый результат (3.46,09) и пробилась в финал. 

В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (по две мужчины и женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем.

Финал в этом виде пройдет позднее в среду. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля. 

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