Сборная США установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию в составе Райана Мерфи, Кевина Кордеса, Келси Уоррелл и Мэллори Комерфорд установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по видным видам спорта, который проходит в Будапеште. Американские пловцы в среду во время полуфинального заплыва преодолели дистанцию с результатом 3 минуты 40,28 секунды.

Предыдущий рекорд равнялся 3 минутам 41,71 секунде и был установлен на чемпионате мира - 2015 в Казани сборной Великобритании.

Сборная России в составе в составе Климента Колесникова, Всеволода Занькова, Светланы Чимровой и Виктории Андреевой в своем полуфинальном заплыве показала первое время и пятый итоговый результат (3.46,09) и пробилась в финал.

В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (по две мужчины и женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем.

Финал в этом виде пройдет позднее в среду. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.